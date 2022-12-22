Росіяни вважають, що спільними навчаннями з Китаєм відповідають США
Четвер, 22 грудня 2022, 15:43
Російський генштаб заявив, що спільні морські навчання, повітряні патрулювання та інші тренування РФ і Китаю – це відповідь на нарощування військового потенціалу США в регіоні.
Джерела: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова
Пряма мова: "Практичною реалізацією стратегічного партнерства з КНР стали російсько-китайські морські та повітряні патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також навчання і тренування".
Деталі: Герасимов додав, що це "закономірна реакція на агресивне нарощування військового потенціалу США в регіоні".
Передісторія:
- Заступниця державного секретаря США Венді Шерман на початку грудня заявила, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.