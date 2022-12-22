Росіяни вважають, що спільними навчаннями з Китаєм відповідають США

Російський генштаб заявив, що спільні морські навчання, повітряні патрулювання та інші тренування РФ і Китаю – це відповідь на нарощування військового потенціалу США в регіоні.

Джерела: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова

Пряма мова: "Практичною реалізацією стратегічного партнерства з КНР стали російсько-китайські морські та повітряні патрулювання в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а також навчання і тренування".

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Деталі: Герасимов додав, що це "закономірна реакція на агресивне нарощування військового потенціалу США в регіоні".

Передісторія:

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман на початку грудня заявила, що Китай може розпочати війну проти Тайваню.