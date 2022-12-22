Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне считают, что совместными учениями с Китаем отвечают США

"Украинская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 15:43
Фото иллюстративное

Российский генштаб заявил, что совместные морские учения, воздушные патрулирования и другие тренировки РФ и Китая - это ответ на наращивание военного потенциала США в регионе.

Источники: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова

Прямая речь: "Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также учения и тренировки".

Детали: Герасимов добавил, что это "закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе".

Предыстория:

  • Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман в начале декабря заявила, что Китай может начать войну против Тайваня.

Поддержите УП на Patreon

Темы: СШАКитайРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

В Кремле объяснили слова Путина о скором завершении войны

фотоВ центре Мелитополя взорвали авто с коллаборантом – мэр

видеоЗеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета

видеоРоссия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

Все новости...
США
Кремль "с сожалением" отреагировал на визит Зеленского к Байдену
У США есть 3 разные модели окончания войны в Украине путем переговоров – WP
Макрон призвал Европу уменьшить зависимость от США в вопросах безопасности
Последние новости
15:49
Российская ДРГ проникла в Украину, тероборона Сумщины дала ей бой – глава ОВА
15:41
Лукашенко собрался в Звездный городок, а потом к Путину
15:31
Ученые исследовали, почему исчезает обоняние при длительном COVID-19
15:31
Хлопнули дверью: какие западные компании уже продали бизнес в России
15:24
видеоЧерновцы избавились от Пушкина: демонтирован второй памятник
15:20
фотоСтрельба в Париже: двое погибших, четверо раненых
15:19
Зеленский объявил главные задачи дипломатам на следующий год
15:13
Россия вывела в Черное море "Калибры" – их не было со дня массированного обстрела 16 декабря
15:13
Кабмин пообещал МВФ ограничить возможность оптимизировать налоги через 3 группу ФЛП
15:11
Боррель: Иран совершил "огромную стратегическую ошибку", поддержав РФ в войне против Украины
Все новости...