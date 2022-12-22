Россияне считают, что совместными учениями с Китаем отвечают США
Четверг, 22 декабря 2022, 14:43
Российский генштаб заявил, что совместные морские учения, воздушные патрулирования и другие тренировки РФ и Китая - это ответ на наращивание военного потенциала США в регионе.
Источники: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова
Прямая речь: "Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также учения и тренировки".
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Детали: Герасимов добавил, что это "закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе".
Предыстория:
- Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман в начале декабря заявила, что Китай может начать войну против Тайваня.
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