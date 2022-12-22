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Кадиров похизувався новим орденом від Путіна

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 грудня 2022, 14:58
Кадиров похизувався новим орденом від Путіна
Кадиров та Путін, фото: Telegram

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент Росії Володимир Путін нагородив його орденом Олександра Невського.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: За словами Кадирова, він "надзвичайно гордий" отримати орден за свої "скромні заслуги" з рук президента країни-агресора.

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Він сказав, що спроби ворогів послабити країну не увінчались успіхом, оскільки її захищають "мужні сини" на чолі з Путіним.

Кадиров також пообіцяв не знижувати темпи своєї роботи, бо "агресивне ставлення недружніх країн" підштовхує подвоїти зусилля.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 жовтня Кадиров заявляв, що Путін присвоїв йому звання генерал-полковника і назвав це великою честю.
  • 20 жовтня мати глави Чечні Аймані Кадирова отримала від Путіна орден Пошани.
  • Кадиров також заявляв, що нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.

Теми: КадировПутін
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