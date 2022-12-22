Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кадиров похизувався новим орденом від Путіна

Станіслав ПогоріловЧетвер, 22 грудня 2022, 15:58
Кадиров та Путін, фото: Telegram

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент Росії Володимир Путін нагородив його орденом Олександра Невського.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: За словами Кадирова, він "надзвичайно гордий" отримати орден за свої "скромні заслуги" з рук президента країни-агресора.

Він сказав, що спроби ворогів послабити країну не увінчались успіхом, оскільки її захищають "мужні сини" на чолі з Путіним.

Кадиров також пообіцяв не знижувати темпи своєї роботи, бо "агресивне ставлення недружніх країн" підштовхує подвоїти зусилля.

Що було раніше:

  • 5 жовтня Кадиров заявляв, що Путін присвоїв йому звання генерал-полковника і назвав це великою честю.
  • 20 жовтня мати глави Чечні Аймані Кадирова отримала від Путіна орден Пошани.
  • Кадиров також заявляв, що нібито відправить своїх трьох 14-16-річних синів на війну в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: КадировПутін
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Війна і захоплення України: у Росії починають переписувати підручник з історії

Труханова допитує НАБУ – ЗМІ

У Кремлі пояснили слова Путіна про швидке завершення війни

фотоУ центрі Мелітополя підірвали авто з колаборантом – мер

відеоЗеленський повернувся до Києва: опублікував відео зі свого кабінету

відеоРосія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси "Тор"

Усі новини...
Кадиров
Кадиров китайською звернувся до мусульман усього світу
Племінник Кадирова приїхав на південь України: буде "наглядачем" – мер Мелітополя
ЄС запровадить санкції проти родини Кадирова – ЗМІ
Останні новини
16:22
фото"Зернова ініціатива": ще одне судно з українським зерном відправили до Лівії
16:09
Повітряники збили два російських безпілотники 
16:08
7 років тюрми: судили чоловіка, який вкрав пожертви на ЗСУ зі скриньки у храмі
16:01
Копіюванню не підлягає: експертка прокоментувала одяг Зеленського під час візиту в США
15:55
НАБУ: Корупційна схема в Одесі є наймасштабнішою в Україні
15:49
Російська ДРГ проникла в Україну, тероборона Сумщини дала їй бій – голова ОВА
15:41
Лукашенко зібрався в Зоряне містечко, а тоді до Путіна
15:31
Вчені дослідили, чому зникає нюх при тривалому COVID-19
15:31
Грюкнули дверима: які західні компанії вже продали бізнес у Росії
15:24
відеоЧернівці позбулися Пушкіна: демонтовано другий пам'ятник
Усі новини...