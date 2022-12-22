Кадиров похизувався новим орденом від Путіна

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент Росії Володимир Путін нагородив його орденом Олександра Невського.

Джерело: Кадиров у Telegram

Деталі: За словами Кадирова, він "надзвичайно гордий" отримати орден за свої "скромні заслуги" з рук президента країни-агресора.

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Він сказав, що спроби ворогів послабити країну не увінчались успіхом, оскільки її захищають "мужні сини" на чолі з Путіним.

Кадиров також пообіцяв не знижувати темпи своєї роботи, бо "агресивне ставлення недружніх країн" підштовхує подвоїти зусилля.

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