Кадиров похизувався новим орденом від Путіна
Четвер, 22 грудня 2022, 14:58
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що президент Росії Володимир Путін нагородив його орденом Олександра Невського.
Джерело: Кадиров у Telegram
Деталі: За словами Кадирова, він "надзвичайно гордий" отримати орден за свої "скромні заслуги" з рук президента країни-агресора.
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Він сказав, що спроби ворогів послабити країну не увінчались успіхом, оскільки її захищають "мужні сини" на чолі з Путіним.
Кадиров також пообіцяв не знижувати темпи своєї роботи, бо "агресивне ставлення недружніх країн" підштовхує подвоїти зусилля.
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