Кадыров похвастался новым орденом от Путина
Четверг, 22 декабря 2022, 14:58
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.
Источник: Кадыров в Telegram
Детали: По словам Кадырова, он "чрезвычайно горд" получить орден за свои "скромные заслуги" из рук президента страны-агрессора.
Реклама:
Он сказал, что попытки врагов ослабить страну не увенчались успехом, поскольку ее защищают "мужественные сыны" во главе с Путиным.
Кадыров также пообещал не снижать темпы своей работы, потому что "агрессивное отношение недружественных стран" подталкивает удвоить усилия.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ