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Кадыров похвастался новым орденом от Путина

Станислав ПогориловЧетверг, 22 декабря 2022, 14:58
Кадыров похвастался новым орденом от Путина
Кадыров и Путин, фото: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент России Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

Источник: Кадыров в Telegram

Детали: По словам Кадырова, он "чрезвычайно горд" получить орден за свои "скромные заслуги" из рук президента страны-агрессора.

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Он сказал, что попытки врагов ослабить страну не увенчались успехом, поскольку ее защищают "мужественные сыны" во главе с Путиным.

Кадыров также пообещал не снижать темпы своей работы, потому что "агрессивное отношение недружественных стран" подталкивает удвоить усилия.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 октября Кадыров заявлял, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника и назвал это большой честью.
  • 20 октября мать главы Чечни Аймани Кадырова получила от Путина орден Почета.
  • Кадыров также заявлял, что якобы отправит своих троих 14-16-летних сыновей на войну в Украину.

Темы: КадыровПутин
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