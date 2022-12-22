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Путін вирішив насаджати молоді "основи російської державності"

"Українська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 15:34
Путін вирішив насаджати молоді основи російської державності
Фото: РИА Новости

Президент РФ Володимир Путін підтримав запровадження для молоді окремого курсу, де б вивчалися "достовірні знання" з історії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує виступ Путіна на засіданні Держради з питань реалізації молодіжної політики

Пряма мова Путіна: "Через відомі події геополітичного характеру молодь потрапила бурю інформаційних атак і опинилася в дуже вразливому положенні. Ця інформаційна боротьба завжди мала місце, але зараз стала особливо гострою".

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Деталі: Путін розповів, що треба дати молоді "достовірні знання" і для цього потрібно "розробити та впровадити в навчальні процеси окремий академічний курс присвячений історії і основам російської державності".

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Теми: ПутіносвітаРосія
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