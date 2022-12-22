Путин решил насаждать молодежи "основы российской государственности"

Президент РФ Владимир Путин поддержал введение для молодежи отдельного курса, где бы изучались "достоверные знания" по истории.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует выступление Путина на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики

Прямая речь Путина: "Из-за известных событий геополитического характера молодежь попала в шквал информационных атак и оказалась в очень уязвимом положении. Эта информационная борьба всегда имела место, но сейчас стала особенно острой".

Детали: Путин рассказал, что надо дать молодежи "достоверные знания" и для этого нужно "разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс посвященный истории и основам российской государственности".

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