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Путин решил насаждать молодежи "основы российской государственности"

"Украинская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 16:34
Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поддержал введение для молодежи отдельного курса, где бы изучались "достоверные знания" по истории.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует выступление Путина на заседании Госсовета по вопросам реализации молодежной политики

Прямая речь Путина: "Из-за известных событий геополитического характера молодежь попала в шквал информационных атак и оказалась в очень уязвимом положении. Эта информационная борьба всегда имела место, но сейчас стала особенно острой".

Детали: Путин рассказал, что надо дать молодежи "достоверные знания" и для этого нужно "разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс посвященный истории и основам российской государственности".

Предыстория:

  • В ноябре минобороны России поддержало введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах.

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Темы: ПутинобразованиеРосcия
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