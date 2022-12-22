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У Бахмуті росіяни не мають переломного успіху – Східне угруповання військ

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 17:23
Бахмут, deepstatemap

У Бахмуті Донецької області росіяни не мають переломного успіху й не прорвали українську оборону.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Якщо глобально говорити, то звичайно, немає в них там переломного успіху, немає прориву нашої оборони, що передбачає будь-яка серйозна наступальна операція.

А локальні рухи в той чи інший бік, вигини фронту бувають. Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмута, але вони були звідти вибиті".

Деталі: За словами Череватого, на східному фронті, а особливо в районі Бахмута, досягаються дві головні цілі.

"Перша – ворог не може системно прорвати, а відтак і йти далі, окуповуючи наш Донбас, а можливо й маючи більш далекоглядні цілі. Друга – щодоби він несе просто неймовірні втрати як для армії 21 століття", - сказав він.

Череватий наголосив, що втрати ворога в Бахмуті значно перевищують втрати Сил оборони, однак не став називати конкретні цифри.

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Що передувало: 21 грудня розвідка Великої Британії повідомила, що за останній тиждень російські військові та маріонеткові сили "Вагнера" досягли невеликих успіхів на східній околиці Бахмута. Зазначалося, що російська піхота закріпилася у східних промислових районах міста, а подекуди просунулася в житлові квартали.

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Теми: Бахмутвійна
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