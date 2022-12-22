В Бахмуте россияне не имеют переломного успеха – Восточная группировка войск

В Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьезная наступательная операция.

А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты".

Детали: По словам Череватого, на восточном фронте, а особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.

"Первая – враг не может системно прорвать, а затем и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века", - сказал он.

Череватый отметил, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны, однако не стал называть конкретные цифры.

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Что предшествовало: 21 декабря разведка Великобритании сообщила, что за последнюю неделю российские военные и марионеточные силы "Вагнера" добились небольших успехов на восточной окраине Бахмута. Отмечалось, что российская пехота закрепилась в восточных промышленных районах города, а кое-где продвинулась в жилые кварталы.