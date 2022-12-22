Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бахмуте россияне не имеют переломного успеха – Восточная группировка войск

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 17:23
Бахмут, deepstatemap

В Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если глобально говорить, то конечно, нет у них там переломного успеха, нет прорыва нашей обороны, что предусматривает любая серьезная наступательная операция.

А локальные движения в ту или иную сторону, изгибы фронта бывают. Их группы иногда прорывались на окраины Бахмута, но они были оттуда выбиты".

Детали: По словам Череватого, на восточном фронте, а особенно в районе Бахмута, достигаются две главные цели.

"Первая – враг не может системно прорвать, а затем и идти дальше, оккупируя наш Донбасс, а возможно и имея более дальновидные цели. Вторая – ежесуточно он несет просто невероятные потери как для армии 21 века", - сказал он.

Череватый отметил, что потери врага в Бахмуте значительно превышают потери Сил обороны, однако не стал называть конкретные цифры.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 21 декабря разведка Великобритании сообщила, что за последнюю неделю российские военные и марионеточные силы "Вагнера" добились небольших успехов на восточной окраине Бахмута. Отмечалось, что российская пехота закрепилась в восточных промышленных районах города, а кое-где продвинулась в жилые кварталы.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Труханова допрашивает НАБУ – СМИ

В Кремле объяснили слова Путина о скором завершении войны

фотоВ центре Мелитополя взорвали авто с коллаборантом из полиции – мэр

Все новости...
Бахмут
Зеленский передаст от защитников Бахмута подарок западным партнерам
Зеленский: Бахмут ломает и наемников Путина, потери России достигают 100 тысяч
"По телевизору говорят, что мы побеждаем. Знали бы они, какой ценой". Один день в стабилизационном пункте Бахмута
Последние новости
17:12
фото, видеоРоссияне ударили по Краматорску из С-300 – пострадали учебные заведения и дома
17:10
Боевик, который штурмовал Рубежное и Северодонецк, проведет 10 лет в тюрьме 
16:59
Из Украины хотели вывезти в Венгрию вертолет, пограничники остановили
16:53
инфографикаНалоги от туризма в Украине в течение года упали на треть
16:37
Главный детектив НАБУ: На нас давили при предыдущей власти
16:34
Twitter начал показывать количество просмотров
16:33
Сейм Литвы одобрил участие в подготовке украинских военных в рамках миссий ЕС и Британии
16:32
В НАБУ пожаловались на нехватку детективов 
16:25
Правительство в 2023 году на четверть уменьшит расходы на бюджетников: что планируют "урезать"
16:22
Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу
Все новости...