Путін пояснив скасування щорічного послання: Важкувато зафіксувати результати

Президент РФ Володимир Путін пояснив скасування щорічного послання до Федеральних зборів тим, що зараз йому складно зафіксувати результати та найближчі плани.

Джерело: Путін на прес-конференції у четвер

Пряма мова: "2017 календарного року теж не було послання. Але воно має бути. Питання в тому, що динаміка подій дуже велика, ситуація розвивається дуже динамічно. Тому важкувато було зафіксувати в конкретний момент часу результати та конкретні плани на найближчий час. Ми це зробимо на початку року, безперечно".

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Деталі: Путін додав, що такі плани та результати були відображені у його виступах, у яких "неможливо було не говорити про це", і важко було, не повторюючись, включити ці тези до формального послання.

Що передувало: Цього року Путін скасував традиційні передноворічні плани, зокрема пресконференцію та послання Федеральним зборам.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає однією з причин скасування послання відсутність позитивного порядку денного.