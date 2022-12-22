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Путін пояснив скасування щорічного послання: Важкувато зафіксувати результати

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 17:07
Путін пояснив скасування щорічного послання: Важкувато зафіксувати результати
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент РФ Володимир Путін пояснив скасування щорічного послання до Федеральних зборів тим, що зараз йому складно зафіксувати результати та найближчі плани.

Джерело: Путін на прес-конференції у четвер

Пряма мова: "2017 календарного року теж не було послання. Але воно має бути. Питання в тому, що динаміка подій дуже велика, ситуація розвивається дуже динамічно. Тому важкувато було зафіксувати в конкретний момент часу результати та конкретні плани на найближчий час. Ми це зробимо на початку року, безперечно".

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Деталі: Путін додав, що такі плани та результати були відображені у його виступах, у яких "неможливо було не говорити про це", і важко було, не повторюючись, включити ці тези до формального послання.

Що передувало: Цього року Путін скасував традиційні передноворічні плани, зокрема пресконференцію та послання Федеральним зборам.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає однією з причин скасування послання відсутність позитивного порядку денного.   

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Теми: ПутінРосія
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