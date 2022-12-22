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Путин объяснил отмену ежегодного послания: Сложновато зафиксировать результаты

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 18:07
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин объяснил отмену ежегодного послания к Федеральному собранию тем, что сейчас ему сложно зафиксировать результаты и ближайшие планы.

Источник: Путин на пресс-конференции в четверг

Прямая речь: "В 2017 календарном году тоже не было послания. Но оно должно быть. Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично. Поэтому сложновато было зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно".

Детали: Путин добавил, что такие планы и результаты были отражены в его выступлениях, в которых "невозможно было не говорить об этом", и сложно было, не повторяясь, включить эти тезисы в формальное послание.

Что предшествовало: В этом году Путин отменил традиционные предновогодние планы, в том числе пресс-конференцию и послание Федеральному собранию.

Институт изучения войны (ISW) считает одной из причин отмены послания отсутствие положительной повестки дня.

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Темы: ПутинРосcия
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