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Путін заявив, що системи Patriot – старі, і росіяни будуть "коцати" їх в Україні

Олена РощінаЧетвер, 22 грудня 2022, 18:15
Володимир Путін, скриншот

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що американські ракетні системи "Patriot" земля – повітря є застарілими і що російські військові спробують знищувати їх на території України.

Джерело: Володимир Путін на зустрічі з журналістським пулом   

Пряма мова: "Patriot – досить стара система, вона не працює так, як наша, скажімо, С-300... Будемо це мати на увазі (поставки зі США в Україну – ред.). Це просто затягування конфлікту (...).

Хочуть Петріоти поставити. Нехай ставлять – ми "пощьолкаєм" і Петріоти". 

Деталі: Путін заявив, що Росія все рахує: що в Україну можуть поставити, що можуть виробити.

Він визнав, що Росія теж витрачає снаряди. Але різниця в тому, за твердженням Путіна, що український ВПК вичерпується, а російська база зростає. 

Російський президент визнав, що у РФ є прогалини, як то баражуючі боєприпаси, безпілотники. "Але ми знаємо, хто і як може їх зробити", – заявив Путін.

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Цьому передувало: 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

Цього дня президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Згодом він повідомив, що повертається із США з хорошим результатом: окрім рішення про постачання системи протиповітряної оборони Patriot є й інші домовленості, які допоможуть Україні.  

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Теми: ПутінзброявійнаУкраїна
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