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Patriot та інші домовленості: Зеленський підбив підсумки візиту до США

"Українська правда"Четвер, 22 грудня 2022, 17:29
Patriot та інші домовленості: Зеленський підбив підсумки візиту до США
Скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив, що повертається із США з хорошим результатом і окрім рішення про постачання системи протиповітряної оборони Patriot є й інші домовленості, які допоможуть Україні.            

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Повертаємося з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами. Такими, що дійсно допоможуть. Коли ми кажемо патріоти в Україні і Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України".

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Деталі: Зеленський додав, що є й інші домовленості, але про них пообіцяв розповісти згодом. Він також розповів, що по дорозі зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою і подякував йому за допомогу українцям.

Також Зеленський привітав енергетиків і сказав, що їм на допомогу також везе нові домовленості.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У середу Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.  

Теми: ЗеленськийСШАзброя
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