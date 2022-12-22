Patriot та інші домовленості: Зеленський підбив підсумки візиту до США

Президент Володимир Зеленський повідомив, що повертається із США з хорошим результатом і окрім рішення про постачання системи протиповітряної оборони Patriot є й інші домовленості, які допоможуть Україні.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Повертаємося з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами. Такими, що дійсно допоможуть. Коли ми кажемо патріоти в Україні і Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України".

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Деталі: Зеленський додав, що є й інші домовленості, але про них пообіцяв розповісти згодом. Він також розповів, що по дорозі зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою і подякував йому за допомогу українцям.

Також Зеленський привітав енергетиків і сказав, що їм на допомогу також везе нові домовленості.

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