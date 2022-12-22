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Путин заявил, что системы Patriot – старые, и россияне будут "щелкать" их в Украине

Елена РощинаЧетверг, 22 декабря 2022, 17:15
Путин заявил, что системы Patriot – старые, и россияне будут щелкать их в Украине
Владимир Путин, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что американский ракетные системы "Patriot" земля – воздух являются устаревшими и что российские военные попытаются уничтожать их на территории Украины.

Источник: Владимир Путин на встрече с журналистским пулом   

Прямая речь: "Patriot – достаточно старая система, она не работает так, как наша, скажем, С-300… Будем это иметь в виду (поставки из США в Украину – ред.). Это просто затягивание конфликта (...).

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Хотят Пэтриоты поставить. Пусть ставят – мы пощелкаем и Пэтриоты". 

Детали: Путин заявил, что Россия все считает: что в Украину могут поставить, что могут произвести.

Он признал, что Россия тоже тратит снаряды. Но разница в том, по утверждению Путина, что украинский ВПК исчерпывается, а российская база растет. 

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Российский президент признал, что у РФ есть пробелы, как то барражирующие боеприпасы, беспилотники. "Но мы знаем, кто и как может их сделать", – заявил Путин.

Этому предшествовало: 21 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который предусматривает также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

В этот день президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Позже он сообщил, что возвращается из США с хорошим результатом: кроме решения о поставках системы противовоздушной обороны Patriot есть и другие договоренности, которые помогут Украине.  

Темы: ПутиноружиевойнаУкраина
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