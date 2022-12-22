Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль анонсував створення Центру уряду: скоротиться колосальна кількість витрат

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 18:58
Шмигаль анонсував створення Центру уряду: скоротиться колосальна кількість витрат
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Прем’єр Денис Шмигаль прогнозує створення Центру уряду в першому півріччі 2023 року.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Мені хотілось би, щоб орієнтовно в першому півріччя наступного року ми це зреалізували. Моя мрія взагалі, щоб увесь уряд України помістився в цій будівлі (Будинок уряду на вул. Грушевського – ред).

Реклама:

Якщо всіх посадити тут, ви навіть не уявляєте, наскільки скоротиться бюрократія і час прийняття рішень, а також посилиться координація. Це точно можливо, я глибоко у цьому переконаний".

Деталі: Прем’єр назвав ідею створення Центру уряду "дуже прагматичним питанням".

Пряма мова: "Як показав аналіз, на сьогоднішній день в кожному міністерстві, в кожному органі виконавчої влади від 40 до 60% витрат йде на обслуговуючі функції. Так чому б не зробити це в єдиному центрі? Цим шляхом йде весь цивілізований світ, компанії об'єднують та цифровізують багато підрозділів в різних країнах: бухгалтерія, кадри, документообіг. Тому, якщо якусь допоміжну функцію можна об'єднати і на цьому отримати багатократну економію бюджету, це потрібно робити.

ВІДЕО ДНЯ

Таким чином, якщо утворити Центр уряду, який буде надавати послуги відділу кадрів, бухгалтерії, підготовки документів кожному міністерству, то в міністерствах можна скоротити колосальну кількість витрат".

Що передувало: Як писали ЗМІ, президент Володимир Зеленський 9 листопада провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду, де була узгоджена чергова концепція перебудови  Кабінету міністрів. Згідно з нею, кількість міністерств у Кабміні планується сколротити до 14, замість поточних 20.

Також зазначалося, що планується виокремити так званий Центр уряду для координації стратегій й програм міністерств. Він безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Теми: Кабінет міністрівШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну
Уряд запровадив електронний документообіг для проходження військовими ВЛК – Маляр
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: