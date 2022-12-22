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Шмигаль анонсував створення Центру уряду: скоротиться колосальна кількість витрат

Катерина ТищенкоЧетвер, 22 грудня 2022, 19:58
Денис Шмигаль, фото Кабміну

Прем’єр Денис Шмигаль прогнозує створення Центру уряду в першому півріччі 2023 року.

Джерело: Шмигаль в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Мені хотілось би, щоб орієнтовно в першому півріччя наступного року ми це зреалізували. Моя мрія взагалі, щоб увесь уряд України помістився в цій будівлі (Будинок уряду на вул. Грушевського – ред).

Якщо всіх посадити тут, ви навіть не уявляєте, наскільки скоротиться бюрократія і час прийняття рішень, а також посилиться координація. Це точно можливо, я глибоко у цьому переконаний".

Деталі: Прем’єр назвав ідею створення Центру уряду "дуже прагматичним питанням".

Пряма мова: "Як показав аналіз, на сьогоднішній день в кожному міністерстві, в кожному органі виконавчої влади від 40 до 60% витрат йде на обслуговуючі функції. Так чому б не зробити це в єдиному центрі? Цим шляхом йде весь цивілізований світ, компанії об'єднують та цифровізують багато підрозділів в різних країнах: бухгалтерія, кадри, документообіг. Тому, якщо якусь допоміжну функцію можна об'єднати і на цьому отримати багатократну економію бюджету, це потрібно робити.

Таким чином, якщо утворити Центр уряду, який буде надавати послуги відділу кадрів, бухгалтерії, підготовки документів кожному міністерству, то в міністерствах можна скоротити колосальну кількість витрат".

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Що передувало: Як писали ЗМІ, президент Володимир Зеленський 9 листопада провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем’єрами та кількома членами уряду, де була узгоджена чергова концепція перебудови  Кабінету міністрів. Згідно з нею, кількість міністерств у Кабміні планується сколротити до 14, замість поточних 20.

Також зазначалося, що планується виокремити так званий Центр уряду для координації стратегій й програм міністерств. Він безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

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Теми: Кабінет міністрівШмигаль
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