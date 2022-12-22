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Шмигаль анонсировал создание Центра правительства: сократится колоссальное количество расходов

Катерина ТищенкоЧетверг, 22 декабря 2022, 19:58
Денис Шмыгаль, фото Кабмина

Премьер Денис Шмыгаль прогнозирует создание Центра правительства в первом полугодии 2023 года.

Источник: Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мне хотелось бы, чтобы ориентировочно в первом полугодии следующего года мы это реализовали. Моя мечта вообще, чтобы все правительство Украины поместилось в этом здании (Здание правительства на ул. Грушевского - ред).

Если всех посадить здесь, вы даже не представляете, насколько сократится бюрократия и время принятия решений, а также усилится координация. Это точно возможно, я глубоко в этом убежден".

Детали: Премьер назвал идею создания Центра правительства "очень прагматичным вопросом".

Прямая речь: "Как показал анализ, на сегодняшний день в каждом министерстве, в каждом органе исполнительной власти от 40 до 60% расходов идет на обслуживающие функции. Так почему бы не сделать это в едином центре? По этому пути идет весь цивилизованный мир, компании объединяют и цифровизируют многие подразделения в разных странах: бухгалтерия, кадры, документооборот. Поэтому, если какую-то вспомогательную функцию можно объединить и на этом получить многократную экономию бюджета, это нужно делать.

Таким образом, если создать Центр правительства, который будет предоставлять услуги отдела кадров, бухгалтерии, подготовки документов каждому министерству, то в министерствах можно сократить колоссальное количество расходов".

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Что предшествовало: Как писали СМИ, президент Владимир Зеленский 9 ноября провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьерами и несколькими членами правительства, где была согласована очередная концепция перестройки Кабинета министров. Согласно ей, количество министерств в Кабмине планируется сократить до 14, вместо текущих 20.

Также отмечалось, что планируется выделить так называемый Центр правительства для координации стратегий и программ министерств. Он непосредственно подчинен премьер-министру.

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Темы: Кабинет министровШмыгаль
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