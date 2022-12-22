Глави МЗС G7 обговорили мирні пропозиції України, Блінкен назвав їх "гарним початком"

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" на віртуальній зустрічі в четвер обговорили мирні пропозиції України, які президенту США Джо Байдену напередодні озвучив український колега Володимир Зеленський.

Як передає "Європейська правда", про це в інтерв’ю CNN заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

"Можу просто сказати вам, що ми розглядаємо те, що він (Зеленський) запропонував. Я щойно був на відеозв’язку з нашими партнерами по "Групі семи". І це одна з речей, про які ми говорили", – сказав він.

Глава американської дипломатії назвав мирні пропозиції України "гарним початком". "Це речі, які кожен повинен спромогтися так чи інакше підтримувати", – додав він.

Блінкен не став говорити, скільки часу знадобиться США й Україні для спільної оцінки мирного плану, про що президенти обох країн домовились на зустрічі напередодні.

Як повідомлялося, у зверненні до Конгресу президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру. Подробиць щодо саміту наразі немає, але відомо, що його хочуть скликати цієї зими.

У зверненні до Конгресу Зеленський також назвав наступний рік вирішальним у війні.

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