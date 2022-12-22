Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главы МИД G7 обсудили мирные предложения Украины, Блинкен назвал их "хорошим началом"

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 22:18
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Министры иностранных дел стран "Группы семи" на виртуальной встрече в четверг обсудили мирные предложения Украины, которые президенту США Джо Байдену накануне озвучил украинский коллега Владимир Зеленский.

Как передает "Европейская правда", об этом в интервью CNN заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он (Зеленский) предложил. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по "Группе семи". И это одна из вещей, о которых мы говорили", - сказал он.

Глава американской дипломатии назвал мирные предложения Украины "хорошим началом". "Это вещи, которые каждый должен удосужиться так или иначе поддерживать", - добавил он.

Блинкен не стал говорить, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки мирного плана, о чем президенты обеих стран договорились на встрече накануне.

Как сообщалось, в обращении к Конгрессу президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира. Подробностей о саммите пока нет, но известно, что его хотят созвать этой зимой.

В обращении к Конгрессу Зеленский также назвал следующий год решающим в войне.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Танки и переговоры с Путиным на условиях Украины: о чем договорился Зеленский в США.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: G7Блинкенвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский собирал Ставку: Видим перспективы на фронте

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Молдова упростила правила въезда для украинцев

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Все новости...
G7
G7 обещает $32 млрд бюджетной поддержки Украине в 2023 году
G7: Мы привлечем Путина к ответственности
Зеленский в обращении к G7 предложил России начать выводить войска на Рождество
Последние новости
22:27
В Британии назвали недальновидными планы правительства сократить помощь украинским беженцам
22:21
Зеленский назначил посла в Объединенных Арабских Эмиратах
22:12
В Литве первые механики украинской армии завершили обучение по обслуживанию PzH 2000
22:04
Зеленский сменил послов в Латвии и Болгарии
21:44
Скандальный закон о градостроительстве: Кубраков пригласил G7 для мониторинга реформы
21:43
Палата представителей США одобрила бюджет с почти $45 млрд для Украины и союзников
21:40
Торговля Германии со странами Восточной Европы выросла, несмотря на войну
21:37
Россияне обстреляли станцию ДТЭК: есть погибший и раненый, прекращено производство электричества
21:17
Экономические новости 23 декабря: УЗ и реструктуризация долга, расходы на бюджетников
21:14
видеоПремьер Британии опубликовал трогательный рождественский ролик в поддержку Украины
Все новости...