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Главы МИД G7 обсудили мирные предложения Украины, Блинкен назвал их "хорошим началом"

"Европейская правда"Четверг, 22 декабря 2022, 21:18
Главы МИД G7 обсудили мирные предложения Украины, Блинкен назвал их хорошим началом
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Министры иностранных дел стран "Группы семи" на виртуальной встрече в четверг обсудили мирные предложения Украины, которые президенту США Джо Байдену накануне озвучил украинский коллега Владимир Зеленский.

Как передает "Европейская правда", об этом в интервью CNN заявил государственный секретарь Энтони Блинкен.

"Могу просто сказать вам, что мы рассматриваем то, что он (Зеленский) предложил. Я только что был на видеосвязи с нашими партнерами по "Группе семи". И это одна из вещей, о которых мы говорили", - сказал он.

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Глава американской дипломатии назвал мирные предложения Украины "хорошим началом". "Это вещи, которые каждый должен удосужиться так или иначе поддерживать", - добавил он.

Блинкен не стал говорить, сколько времени понадобится США и Украине для совместной оценки мирного плана, о чем президенты обеих стран договорились на встрече накануне.

Как сообщалось, в обращении к Конгрессу президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира. Подробностей о саммите пока нет, но известно, что его хотят созвать этой зимой.

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В обращении к Конгрессу Зеленский также назвал следующий год решающим в войне.

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Темы: G7Блинкенвойна
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