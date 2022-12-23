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На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку обвалилася на двох підлітків – ОВА

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 00:41
На Запоріжжі через ракетний обстріл стіна будинку обвалилася на двох підлітків – ОВА
Пошкоджений будинок, фото з Telegram Старуха

У Запорізькій області внаслідок попадання ракети стіна житлового будинку впала на двох підлітків, вони вижили.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їхньому дому. Вони витримали, стіна – ні. Двоє героїв – трьох і п’ятнадцяти років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!".

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Що цьому передувало: Вранці 22 грудня російські військові завдали удару касетними боєприпасами по селу Комишуваха Запорізької області.

Теми: Запорізька областьобстрілракетний удар
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