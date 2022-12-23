На Запорожье из-за ракетного обстрела стена дома обвалилась на двух подростков – ОВА
Пятница, 23 декабря 2022, 01:41
В Запорожской области в результате попадания ракеты стена жилого дома упала на двух подростков, они выжили.
Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram
Прямая речь: "Враг решил похоронить двух мальчишек. Заживо. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев – трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!".
Что этому предшествовало: Утром 22 декабря российские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Камышеваха Запорожской области.
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