Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожье из-за ракетного обстрела стена дома обвалилась на двух подростков – ОВА

"Украинская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 01:41
Поврежденный дом, фото из Telegram Старуха

В Запорожской области в результате попадания ракеты стена жилого дома упала на двух подростков, они выжили.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг решил похоронить двух мальчишек. Заживо. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев – трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!".

Что этому предшествовало: Утром 22 декабря российские военные нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Камышеваха Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Запорожская областьобстрелракетный удар
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и РФ

Зеленский собирал Ставку: Видим перспективы на фронте

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Молдова упростила правила въезда для украинцев

Зеленский рассказал, при каких условиях совершит другие визиты за границу

НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине

Все новости...
Запорожская область
Из-за больших потерь россияне обустроили госпиталь на базе отдыха в Бердянске – Генштаб
РФ ударила кассетными боеприпасами по селу в Запорожской области
Россияне ударили по больнице в Гуляйполе, украинцы сбили беспилотник "Форпост" – Генштаб
Последние новости
01:45
фотоШвейцарский художник подсветил исторические здания Киева
00:38
Несмотря на возврат к углю, выбросы в ЕС продолжают снижаться
00:15
В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и РФ
00:13
Враг нанес 45 ударов по пограничью Сумщины
23:38
фотоВ Киеве арестовали предпринимателя, уплатившего в бюджет так называемой "ДНР" 10 миллионов
23:24
Белый дом призвал к полному разблокированию Лачинского коридора
23:09
Российским провластным медиа запретили писать что-либо о мобилизации – СМИ
22:38
Медучреждения на оккупированных территориях перегружены ранеными россиянами – Маляр
22:27
В Британии назвали недальновидными планы правительства сократить помощь украинским беженцам
22:21
Зеленский назначил послов в Бахрейне и Перу
Все новости...