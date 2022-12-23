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Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси "Тор"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 грудня 2022, 08:06
Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси Тор
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До Білорусі прибула партія зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", повідомили в Міноборони країни.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі з посиланням на помічника міністра оборони Леоніда Касинського, "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Партію озброєнь отримано в рамках наявного міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії. Найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені".

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Касинський зазначив, що це ефективний засіб ураження різного типу повітряних цілей - як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", найімовірніше, нова поставка "Торів" є наслідком раніше досягнутих домовленостей з Росією.

Перші ЗРК "Тор-М2К" були поставлені Білорусі у грудні 2011 року. А в грудні 2017 року було відроджено 1146 зенітно-ракетний полк, якому передали всі наявні у військах ППО п'ять батарей ЗРК "Тор-М2К". Полк займається охороною БелАЕС.

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Таким чином, ЗС РБ отримали шосту за рахунком батарею, і тепер володіють двома дивізіонами ЗРК "Тор-М2К".

Нагадаємо: "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів.

Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".

Що було раніше: 22 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорювали нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Теми: Білорусьвійна
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