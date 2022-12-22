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Лукашенко зібрав військових і силовиків: говорять про переміщення своїх військ біля України

Ірина БалачукЧетвер, 22 грудня 2022, 10:48
Лукашенко, силовики і військові. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорюють нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Джерело: сайт Лукашенка

Пряма мова самопроголошеного президента РБ: "Хочеш миру – готуйся до війни... Ми проводили і проводимо тренування. Зараз вони в силу ситуації, що склалася, і загроз більш масштабні. Тому ми на своїй території проводимо навчання. Переміщаємо туди, куди ми вважаємо за потрібне, і спільне угруповання збройних сил, і свої збройні сили. Крапка".

Деталі: Лукашенко запевняє, що в перекиданні військ ближче до кордону з Україною нібито немає "ніякого іншого задуму, ніякої конспірології".

Водночас він підкреслив, що нібито не може виключати, що проти Білорусі "може бути розгорнута агресія". Він також додав, що нібито навіть бачить "таку готовність з боку сусідів".

Тому, за словами Лукашенка, він нібито і вирішив провести раптову перевірку сил негайного реагування.

Самопроголошений президент Білорусі запевняє, що станом на 22 грудня всі операції "повністю завершені і збройні сили, сили спеціальних операцій, спецпідрозділи перебувають у місцях постійної дислокації".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • За дорученням Лукашенка Білорусь 13 грудня розпочала раптову перевірку бойової готовності армії і мала перекинути частину техніки ближче до кордону з Україною.
  • Одній з військових частин нібито було поставлено завдання прикрити і взяти під охорону об'єкт на південному кордоні країни, тобто на кордоні з Україною.
  • Державна прикордонна служба України повідомила 13 грудня, що не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення. У ДПСУ вважають оголошену перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації.
  • 19 грудня в Білорусі оголосили про завершення заходів із перевірки бойової готовності військ.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьарміявійна
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