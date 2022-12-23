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Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные комплексы "Тор"

Станислав ПогориловПятница, 23 декабря 2022, 09:06
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В Беларусь прибыла партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", сообщили в Минобороны страны.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси со ссылкой на помощника министра обороны Леонида Касинского, "Беларускі Гаюн"

Дословно: "Партия вооружений получена в рамках имеющегося межправительственного договора о военно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. В ближайшие дни эти комплексы поступят в соединения и воинские части, куда они предназначены".

Касинский отметил, что это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей - как высокоскоростных, так и низкоскоростных на достаточно широком спектре высот.

Как сообщает "Беларускі Гаюн", скорее всего, новая поставка "Торов" является следствием ранее достигнутых договоренностей с Россией.

Первые ЗРК "Тор-М2К" были поставлены Беларуси в декабре 2011 года. А в декабре 2017 года был возрожден 1146 зенитно-ракетный полк, которому передали все имеющиеся в войсках ПВО пять батарей ЗРК "Тор-М2К". Полк занимается охраной БелАЭС.

Таким образом, ВС РБ получили шестую по счету батарею, и теперь владеют двумя дивизионами ЗРК "Тор-М2К".

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Напомним: "Тор" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов.

Может работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом система "Тор" сама контролирует очерченное воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

Что предшествовало: 22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждали недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и переброску части техники ближе к границе с Украиной.

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Темы: Беларусьвойна
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