Зеленський повернувся до Києва: опублікував відео зі свого кабінету
П'ятниця, 23 грудня 2022, 10:33
Президент Володимир Зеленський повідомив зранку 23 грудня, що повернувся до Києва після візиту до США та приступив до виконання своїх обов’язків.
Джерело: Зеленський в Telegram
Пряма мова: "Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги".
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 21 грудня Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Джо Байден.В рамках візиту державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.