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Зеленський повернувся до Києва: опублікував відео зі свого кабінету

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 10:33
Скрін з ранкового відеозвернення Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив зранку 23 грудня, що повернувся до Києва після візиту до США та приступив до виконання своїх обов’язків.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги".

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Теми: ЗеленськийпрезидентКиїв
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