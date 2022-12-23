Зеленський повернувся до Києва: опублікував відео зі свого кабінету

Президент Володимир Зеленський повідомив зранку 23 грудня, що повернувся до Києва після візиту до США та приступив до виконання своїх обов’язків.

Джерело: Зеленський в Telegram

Пряма мова: "Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги".

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