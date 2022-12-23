Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 10:33
Скрин из утреннего видеообращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулся в Киев после визита в США и приступил к выполнению своих обязанностей.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Я в кабинете. Работаем ради победы".

Читайте перевод выступления президента: "2023 год станет решающим в нашей общей войне". 

Выступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 декабря Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. В рамках визита государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: ЗеленскийпрезидентКиев
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Путин получает искаженную информацию о войне в Украине – СМИ

видеоВ Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек

В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и РФ

Зеленский собирал Ставку: Видим перспективы на фронте

Байден подписал рекордный оборонный бюджет с $800 млн для Украины

Все новости...
Зеленский
Зеленский сменил послов в Латвии и Болгарии
Украина и украинский народ вдохновляют весь мир – Байден после визита Зеленского
Зеленский – россиянам: Террор не останется без ответа
Последние новости
10:18
Потери российской армии достигли 101 430 вояк - Генштаб ВСУ
10:17
Оккупанты убили 5 человек в Херсоне и 2 в Донецкой области - ОВА
10:02
Военный бюджет Британии увеличат более чем на £1 млрд на фоне войны в Украине - СМИ
09:48
Оккупанты похитили 8 украинцев на Херсонщине
09:37
Британская разведка объяснила, почему РФ не наступает несмотря на наличие живой силы
09:20
Арестованный немецкий шпион мог передавать России разведданные США и Британии - СМИ
09:12
фотоРоссияне ночью ударили по пригороду Запорожья, есть разрушения
08:56
В США призвали Путина признать реальность после того, как он назвал войну в Украине войной
08:42
Президент Германии в рождественском обращении пожелал Украине справедливого мира
08:32
В Старобельск завезли сотню раненых оккупантов - ОВА
Все новости...