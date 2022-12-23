Зеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулся в Киев после визита в США и приступил к выполнению своих обязанностей.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Я в кабинете. Работаем ради победы".

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