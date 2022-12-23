Зеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета
Пятница, 23 декабря 2022, 10:33
Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулся в Киев после визита в США и приступил к выполнению своих обязанностей.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Я в кабинете. Работаем ради победы".
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Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 21 декабря Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. В рамках визита государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.