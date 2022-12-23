Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета

Татьяна ЛозовенкоПятница, 23 декабря 2022, 09:33
Зеленский вернулся в Киев: опубликовал видео из своего кабинета
Скрин из утреннего видеообращения Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вернулся в Киев после визита в США и приступил к выполнению своих обязанностей.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Я в кабинете. Работаем ради победы".

Реклама:

Читайте перевод выступления президента: "2023 год станет решающим в нашей общей войне". 

Выступление Зеленского в Конгрессе США: 5 ключевых тезисов

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 21 декабря Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Джо Байден. В рамках визита государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые предусматривает передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Темы: ЗеленскийпрезидентКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
Все новости...
Реклама: