В Кремлі вважають, що вже "суттєво демілітаризували" Україну

Російська влада вважає, що уже "суттєво просунулася" на шляху демілітаризації, яку називала однією із цілей війни проти України.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи можна вважати виконаною одну з цілей спецоперації, а саме, демілітаризацію України, виходячи з виступу президента Володимира Путіна, Пєсков відповів: "Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації".

Передісторія:

У четвер 22 грудня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Росія нібито прагне якомога швидше закінчити війну в Україні, але хоче уникнути великих втрат.

21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.