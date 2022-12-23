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В Кремлі вважають, що вже "суттєво демілітаризували" Україну

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 12:00
Фото: РИА Новости

Російська влада вважає, що уже "суттєво просунулася" на шляху демілітаризації, яку називала однією із цілей війни проти України.  

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи можна вважати виконаною одну з цілей спецоперації, а саме, демілітаризацію України, виходячи з виступу президента Володимира Путіна, Пєсков відповів: "Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації".

Передісторія:

  • У четвер 22 грудня президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що Росія нібито прагне якомога швидше закінчити війну в Україні, але хоче уникнути великих втрат.
  • 21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Теми: арміяРосія
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