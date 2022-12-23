В Кремлі вважають, що вже "суттєво демілітаризували" Україну

Російська влада вважає, що уже "суттєво просунулася" на шляху демілітаризації, яку називала однією із цілей війни проти України.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи можна вважати виконаною одну з цілей спецоперації, а саме, демілітаризацію України, виходячи з виступу президента Володимира Путіна, Пєсков відповів: "Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації".

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