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В Кремле считают, что уже "существенно демилитаризовали" Украину

"Украинская правда"Пятница, 23 декабря 2022, 12:00
Фото: РИА Новости

Российские власти считают, что уже "существенно продвинулись" на пути демилитаризации, которую называли одной из целей войны против Украины. 

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: Отвечая на вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно, демилитаризацию Украины, исходя из выступления президента Владимира Путина, Песков ответил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации".

Предыстория:

  • В четверг 22 декабря президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия якобы стремится как можно скорее закончить войну в Украине, но хочет избежать больших потерь.
  • 21 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, который предусматривает также передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

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Темы: армияРосcия
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