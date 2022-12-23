В Кремле считают, что уже "существенно демилитаризовали" Украину

Российские власти считают, что уже "существенно продвинулись" на пути демилитаризации, которую называли одной из целей войны против Украины.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое цитирует пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: Отвечая на вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно, демилитаризацию Украины, исходя из выступления президента Владимира Путина, Песков ответил: "Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации".

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