Заради Путіна заборонили висаджувати пасажирів в Єкатеринбурзі, а він не приїхав

Президент країни-агресора Володимир Путін планував поїздку до Нижнього Тагілу на підприємство ОПК "Уралвагонзавод" 23 грудня, але замість того відправився до Тули, де проведе нараду щодо забезпечення російських окупантів в Україні.

Джерело: російське видання "Е1", пропагандистські інформагентства РФ "РИА "Новости", "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що для зустрічі Путіна до Єкатеринбургу прибув кортеж з п'яти седанів "Aurus", але вони не знадобились, бо той не приїхав.

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Також у місті напередодні запланованого візиту водіям автобусів у Єкатеринбурзі заборонили випускати пасажирів під час наближення президентського кортежу, над Свердловською областю на три дні закрили небо, а автошколам у Нижньому Тагілі наказали скасувати практичні заняття на дорогах.

Без пояснення причин прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін 23 грудня прибуде у Тулу, де ознайомиться з продукцією ОПК і проведе нараду щодо забезпечення потреб військових на війні в Україні.

Планується, що Путін відвідає конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, де роблять різні системи озброєння.

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У цей же день міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав на підприємства концерну "Калашников" в Удмуртії.

Повідомляється, що Шойгу показали новітні моделі автоматів і снайперських гвинтівок, високоточні боєприпаси і переносні зенітно-ракетні комплекси, які випускає "Калашниковым".

Що було раніше: 22 грудня речник Адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ПВК "Вагнер" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.