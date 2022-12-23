Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заради Путіна заборонили висаджувати пасажирів в Єкатеринбурзі, а він не приїхав

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 грудня 2022, 11:58
Заради Путіна заборонили висаджувати пасажирів в Єкатеринбурзі, а він не приїхав
Володимир Путін, скриншот

Президент країни-агресора Володимир Путін планував поїздку до Нижнього Тагілу на підприємство ОПК "Уралвагонзавод" 23 грудня, але замість того відправився до Тули, де проведе нараду щодо забезпечення російських окупантів в Україні.

Джерело: російське видання "Е1", пропагандистські інформагентства РФ "РИА "Новости", "ТАСС"

Деталі: Повідомляється, що для зустрічі Путіна до Єкатеринбургу прибув кортеж з п'яти седанів "Aurus", але вони не знадобились, бо той не приїхав.

Реклама:

Також у місті напередодні запланованого візиту водіям автобусів у Єкатеринбурзі заборонили випускати пасажирів під час наближення президентського кортежу, над Свердловською областю на три дні закрили небо, а автошколам у Нижньому Тагілі наказали скасувати практичні заняття на дорогах.

Без пояснення причин прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін 23 грудня прибуде у Тулу, де ознайомиться з продукцією ОПК і проведе нараду щодо забезпечення потреб військових на війні в Україні.

Планується, що Путін відвідає конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, де роблять різні системи озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

У цей же день міністр оборони РФ Сергій Шойгу приїхав на підприємства концерну "Калашников" в Удмуртії.

Повідомляється, що Шойгу показали новітні моделі автоматів і снайперських гвинтівок, високоточні боєприпаси і переносні зенітно-ракетні комплекси, які випускає "Калашниковым".

Що було раніше: 22 грудня речник Адміністрації президента США з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що ПВК "Вагнер" прийняла партію зброї з Північної Кореї для посилення російських військ в Україні.

Теми: ПутінвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Путін
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: