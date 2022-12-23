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Ради Путина запретили высаживать пассажиров в Екатеринбурге, а он не приехал

Станислав ПогориловПятница, 23 декабря 2022, 12:58
Владимир Путин, скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин планировал поездку в Нижний Тагил на предприятие ОПК "Уралвагонзавод" 23 декабря, но вместо этого отправился в Тулу, где проведет совещание относительно обеспечения российских оккупантов в Украине.

Источник: российское издание "Е1", пропагандистские информагентства РФ "РИА "Новости", "ТАСС"

Детали: Сообщается, что для встречи Путина в Екатеринбург прибыл кортеж из пяти седанов "Aurus", но они не понадобились, потому что тот не приехал.

Также в городе накануне запланированного визита водителям автобусов в Екатеринбурге запретили выпускать пассажиров во время приближения президентского кортежа, над Свердловской областью на три дня закрыли небо, а автошколам в Нижнем Тагиле приказали отменить практические занятия на дорогах.

Без объяснения причин пресс-секретарь президента РФ Димтро Песков сообщил, что Путин 23 декабря прибудет в Тулу, где ознакомится с продукцией ОПК и проведет совещание по обеспечению потребностей военных на войне в Украине.

Планируется, что Путин посетит конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, где делают различные системы вооружения.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал на предприятия концерна "Калашников" в Удмуртии.

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Сообщается, что Шойгу показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые выпускает "Калашниковым".

Что предшествовало:  22 декабря представитель Администрации президента США по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что ЧВК "Вагнер" приняла партию оружия из Северной Кореи для усиления российских войск в Украине.

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Темы: ПутинвойнаРосcия
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