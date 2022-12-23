Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Війна і захоплення України: у Росії починають переписувати підручник з історії

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 13:15
Війна і захоплення України: у Росії починають переписувати підручник з історії
Російські підручники. Фото labirint.ru

Російське Міністерство освіти планує переписати підручники історії для шкіл уже на початку 2023 року. 

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на міністра освіти Сергія Кравцова

Деталі: За словами російського міністра, роботу над підручниками очолить помічник президента, голова Російського військово-історичного товариства Володимир Мединський.

Реклама:

Пряма мова Кравцова: "Я знаю, що Володимир Ростиславович активно спілкується і з діючими авторами, досягнута домовленість про створення єдиного підручника із загальної історії та єдиного підручника з історії Росії. Я думаю, що вже до кінця січня – початку лютого якісь перші начерки підручника будуть".

Деталі: За словами російського міністра, окупанти впишуть у свою історію так звану "СВО" (так росіяни називають війну в Україні – ред.), і так зване "входження до складу Росії" псевдореспублік ДНР і ЛНР, і окупацію у 2022 році частини Запорізької та Херсонської областей України, і санкції, запроваджені проти Росії після її нападу на Україну.

Кравцов зазначив, що робота над новими підручниками забере близько року, авторські права належатимуть державі.

ВІДЕО ДНЯ

Ці підручники будуть єдиними для всіх шкіл, але для базового і поглибленого рівнів будуть різні варіанти. Міністр додав, що посібники створять на основі вже наявних книжок, але в них відобразять "усі сучасні події".

Що було раніше: Російське Міністерство освіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.

Передісторія: 

Теми: Росіяосвітаісторіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: