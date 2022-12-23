Війна і захоплення України: у Росії починають переписувати підручник з історії

Російське Міністерство освіти планує переписати підручники історії для шкіл уже на початку 2023 року.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на міністра освіти Сергія Кравцова

Деталі: За словами російського міністра, роботу над підручниками очолить помічник президента, голова Російського військово-історичного товариства Володимир Мединський.

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Пряма мова Кравцова: "Я знаю, що Володимир Ростиславович активно спілкується і з діючими авторами, досягнута домовленість про створення єдиного підручника із загальної історії та єдиного підручника з історії Росії. Я думаю, що вже до кінця січня – початку лютого якісь перші начерки підручника будуть".

Деталі: За словами російського міністра, окупанти впишуть у свою історію так звану "СВО" (так росіяни називають війну в Україні – ред.), і так зване "входження до складу Росії" псевдореспублік ДНР і ЛНР, і окупацію у 2022 році частини Запорізької та Херсонської областей України, і санкції, запроваджені проти Росії після її нападу на Україну.

Кравцов зазначив, що робота над новими підручниками забере близько року, авторські права належатимуть державі.

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Ці підручники будуть єдиними для всіх шкіл, але для базового і поглибленого рівнів будуть різні варіанти. Міністр додав, що посібники створять на основі вже наявних книжок, але в них відобразять "усі сучасні події".

Що було раніше: Російське Міністерство освіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.

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