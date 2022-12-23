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Війна і захоплення України: у Росії починають переписувати підручник з історії

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 14:15
Російські підручники. Фото labirint.ru

Російське Міністерство освіти планує переписати підручники історії для шкіл уже на початку 2023 року. 

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на міністра освіти Сергія Кравцова

Деталі: За словами російського міністра, роботу над підручниками очолить помічник президента, голова Російського військово-історичного товариства Володимир Мединський.

Пряма мова Кравцова: "Я знаю, що Володимир Ростиславович активно спілкується і з діючими авторами, досягнута домовленість про створення єдиного підручника із загальної історії та єдиного підручника з історії Росії. Я думаю, що вже до кінця січня – початку лютого якісь перші начерки підручника будуть".

Деталі: За словами російського міністра, окупанти впишуть у свою історію так звану "СВО" (так росіяни називають війну в Україні – ред.), і так зване "входження до складу Росії" псевдореспублік ДНР і ЛНР, і окупацію у 2022 році частини Запорізької та Херсонської областей України, і санкції, запроваджені проти Росії після її нападу на Україну.

Кравцов зазначив, що робота над новими підручниками забере близько року, авторські права належатимуть державі.

Ці підручники будуть єдиними для всіх шкіл, але для базового і поглибленого рівнів будуть різні варіанти. Міністр додав, що посібники створять на основі вже наявних книжок, але в них відобразять "усі сучасні події".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Російське Міністерство освіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.

Передісторія: 

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Теми: Росіяосвітаісторіяпропаганда
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