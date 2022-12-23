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У Росії затвердили нову шкільну програму: будуть уроки про війну і стрільба з АК

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 08:30
У Росії затвердили нову шкільну програму: будуть уроки про війну і стрільба з АК
Автомат Калашникова. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російське Міністерство освіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Деталі: Програма передбачає, що учні старших класів у рамках курсу історії Росії вивчатимуть такі теми, як "державний переворот 2014 року" в Україні, "возз'єднання Криму і Севастополя з Росією", "гуманітарну підтримку ДНР і ЛНР", а також "спеціальну військову операцію" та подальші "санкції США і їхніх союзників".

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У програму ОБЖ для 10-11 класів додали модуль "елементи початкової військової підготовки", який включає правила стрільби з автомата Калашникова АК-74, принципи дії ручних гранат Ф-1 і РГД-5 і надання першої допомоги в бою.

В іншому модулі ОБЖ вивчатимуть "основи протидії екстремізму та тероризму" (зокрема школярам повинні будуть розповідати про передбачене за них у КК покарання).

Також учням розкажуть про "деструктивні молодіжні субкультури та екстремістські об'єднання", "праворадикальні угруповання нацистської спрямованості" та "ліворадикальні спільноти".

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Зазначається, що програму почали розробляти восени після того, як Держдума ухвалила закон про "єдині стандарти вивчення гуманітарних предметів".

Вона стане обов'язковою для державних і приватних шкіл із наступного навчального року.

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Теми: Росіяосвітавійнапропаганда
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