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У Росії затвердили нову шкільну програму: будуть уроки про війну і стрільба з АК

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 09:30
Автомат Калашникова. Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Російське Міністерство освіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Деталі: Програма передбачає, що учні старших класів у рамках курсу історії Росії вивчатимуть такі теми, як "державний переворот 2014 року" в Україні, "возз'єднання Криму і Севастополя з Росією", "гуманітарну підтримку ДНР і ЛНР", а також "спеціальну військову операцію" та подальші "санкції США і їхніх союзників".

У програму ОБЖ для 10-11 класів додали модуль "елементи початкової військової підготовки", який включає правила стрільби з автомата Калашникова АК-74, принципи дії ручних гранат Ф-1 і РГД-5 і надання першої допомоги в бою.

В іншому модулі ОБЖ вивчатимуть "основи протидії екстремізму та тероризму" (зокрема школярам повинні будуть розповідати про передбачене за них у КК покарання).

Також учням розкажуть про "деструктивні молодіжні субкультури та екстремістські об'єднання", "праворадикальні угруповання нацистської спрямованості" та "ліворадикальні спільноти".

Зазначається, що програму почали розробляти восени після того, як Держдума ухвалила закон про "єдині стандарти вивчення гуманітарних предметів".

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Вона стане обов'язковою для державних і приватних шкіл із наступного навчального року.

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Теми: Росіяосвітавійнапропаганда
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