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Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 13:15
Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории
Российские учебники. Фото labirint.ru

Российское Министерство просвещения планирует переписать учебники истории для школ уже в начале 2023 года. 

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова

Детали: По словам российского министра, работу над учебниками возглавит помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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Прямая речь Кравцова: "Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января ­– началу февраля некие первые наброски учебника будут".

Детали: По словам российского министра, оккупанты впишут в свою историю так называемую "СВО" (так россияне называют войну в Украине – ред.), и так называемое "вхождение в состав России" псевдореспублик ДНР и ЛНР, и оккупацию в 2022 году части Запорожской и Херсонской областей Украины, и санкции, введенные против России после ее нападения на Украину.

Кравцов отметил, что работа над новыми учебниками займет около года, авторские права будут принадлежать государству.

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Эти учебники будут едиными для всех школ, но для базового и углубленного уровней будут разные варианты. Министр добавил, что пособия создадут на основе уже существующих книг, но в них отразят "все современные события".

Что было раньше: Российское Министерство просвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.

Предыстория: 

Темы: Росcияобразованиеисторияпропаганда
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