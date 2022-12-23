Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Российское Министерство просвещения планирует переписать учебники истории для школ уже в начале 2023 года.

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова

Детали: По словам российского министра, работу над учебниками возглавит помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Прямая речь Кравцова: "Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января ­– началу февраля некие первые наброски учебника будут".

Детали: По словам российского министра, оккупанты впишут в свою историю так называемую "СВО" (так россияне называют войну в Украине – ред.), и так называемое "вхождение в состав России" псевдореспублик ДНР и ЛНР, и оккупацию в 2022 году части Запорожской и Херсонской областей Украины, и санкции, введенные против России после ее нападения на Украину.

Кравцов отметил, что работа над новыми учебниками займет около года, авторские права будут принадлежать государству.

Эти учебники будут едиными для всех школ, но для базового и углубленного уровней будут разные варианты. Министр добавил, что пособия создадут на основе уже существующих книг, но в них отразят "все современные события".

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Что было раньше: Российское Министерство просвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.

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