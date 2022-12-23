Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война и захват Украины: в России начинают переписывать учебник по истории

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 14:15
Российские учебники. Фото labirint.ru

Российское Министерство просвещения планирует переписать учебники истории для школ уже в начале 2023 года. 

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова

Детали: По словам российского министра, работу над учебниками возглавит помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Прямая речь Кравцова: "Я знаю, что Владимир Ростиславович активно общается и с действующими авторами, достигнута договоренность о создании единого учебника по всеобщей истории и единого учебника по истории России. Я думаю, что уже к концу января ­– началу февраля некие первые наброски учебника будут".

Детали: По словам российского министра, оккупанты впишут в свою историю так называемую "СВО" (так россияне называют войну в Украине – ред.), и так называемое "вхождение в состав России" псевдореспублик ДНР и ЛНР, и оккупацию в 2022 году части Запорожской и Херсонской областей Украины, и санкции, введенные против России после ее нападения на Украину.

Кравцов отметил, что работа над новыми учебниками займет около года, авторские права будут принадлежать государству.

Эти учебники будут едиными для всех школ, но для базового и углубленного уровней будут разные варианты. Министр добавил, что пособия создадут на основе уже существующих книг, но в них отразят "все современные события".

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Российское Министерство просвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.

Предыстория: 

Подписывайся на наш канал в Telegram

Темы: Росcияобразованиеисторияпропаганда
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, обновлено от 11:58Россияне обстреляли центр Херсона: 7 погибших, более полусотни раненых

Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона

Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW

Путин получает искаженную информацию о войне в Украине – СМИ

видеоВ Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек

В Китае заявили, что не хотят "выбирать между друзьями" Украиной и РФ

Все новости...
Росcия
Россия создает условия для повторного наступления с территории Беларуси – ISW
Украинская война Z
В Кемерово горел дом престарелых: погибли 20 человек
Последние новости
13:59
Президент Эстонии: Это - война Путина, но россияне должны выбрать, на чьей они стороне
13:56
Венгрия вводит налог на сверхприбыль фармкомпаний из-за заблокированной помощи ЕС
13:40
СМИ: Марокко пыталось подкупить евродепутатов для влияния на расследование по шпионскому ПО
13:34
Россияне устраивают "карусели" в Беларуси, чтобы держать Украину в напряжении – ГУР
13:17
фотоНацгвардейская овчарка Ника получила медаль за розыск ребенка
13:11
фото, обновлено от 11:58Россияне обстреляли центр Херсона: 7 погибших, более полусотни раненых
12:57
Из-за обстрелов прекратила выработку одна из электростанций - Укрэнерго
12:46
Иран пока отказывается поставлять России ракеты – Буданов
12:38
В Кропивницком сдали на макулатуру 15 тонн книг на русском, чтобы купить авто ВСУ
12:12
McDonald's возобновил работу в Буче
Все новости...