Росія вивела в Чорне море "Калібри" – їх не було від дня масованого обстрілу 16 грудня
23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.
Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook
Дослівно ВМС: "У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети".
Деталі: Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі.
В Середземному морі Росія тримає 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.
Чому це важливо: З 16 грудня окупанти не виводили в Чорне море носіїв "Калібрів".
Вдень 23 грудня на півдні, сході, півночі та в центі України оголошували повітряну тривогу. Раніше співрозмовники УП у розвідці повідомляли, що Росія ймовірно вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.
Передісторія:
- 16 грудня окупанти з районів Каспійського та Чорного морів випустили по Україні 76 ракет (з них 72 крилаті: Х-101, "Калібр", Х-22 та 4 керованих авіаційних ракети Х-59/Х-31П), 60 ракет окупантів збили.