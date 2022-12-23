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Росія вивела в Чорне море "Калібри" – їх не було від дня масованого обстрілу 16 грудня

Ірина БалачукП'ятниця, 23 грудня 2022, 15:13
Фото ілюстративне: запуск "Калібрів" з Чорного моря. Скриншот з відео РИА Новости

23 грудня Росія вивела в Чорне море один корабель-носій крилатих ракет "Калібр" – це сталося вперше від 16 грудня, коли РФ завдала масованого удару по Україні, в тому числі і "Калібрами" з Чорного моря.

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр". Загальний залп становить 4 ракети".

Деталі: Ще два ворожі кораблі перебувають в Азовському морі.

В Середземному морі Росія тримає 9 кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

Чому це важливо: З 16 грудня окупанти не виводили в Чорне море носіїв "Калібрів".

Вдень 23 грудня на півдні, сході, півночі та в центі України оголошували повітряну тривогу. Раніше співрозмовники УП у розвідці повідомляли, що Росія ймовірно вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 16 грудня окупанти з районів Каспійського та Чорного морів випустили по Україні 76 ракет (з них 72 крилаті: Х-101, "Калібр", Х-22 та 4 керованих авіаційних ракети Х-59/Х-31П), 60 ракет окупантів збили.  

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Теми: РосіяЧорне моревійна
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