Россия вывела в Черное море "Калибры" – их не было со дня массированного обстрела 16 декабря
23 декабря Россия вывела в Черное море один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" – это произошло впервые с 16 декабря, когда РФ нанесла массированный удар по Украине, в том числе и "Калибрами" из Черного моря.
Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook
Дословно ВМС: "В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 4 ракеты".
Детали: Еще два вражеских корабля находятся в Азовском море.
В Средиземном море Россия держит 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 72 ракеты.
Почему это важно: С 16 декабря оккупанты не выводили в Черное море носителей "Калибров".
Днем 23 декабря на юге, востоке, севере и в центре Украины объявляли воздушную тревогу. Ранее собеседники УП в разведке сообщали, что Россия вероятно прибегнет к очередному массированному ракетному обстрелу Украины 22 или 23 декабря.
Предыстория:
- 16 декабря оккупанты из районов Каспийского и Черного морей выпустили по Украине 76 ракет (из них 72 крылатые: Х-101, "Калибр", Х-22 и 4 управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-31П), 60 ракет оккупантов сбили.