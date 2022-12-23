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Россия вывела в Черное море "Калибры" – их не было со дня массированного обстрела 16 декабря

Ирина БалачукПятница, 23 декабря 2022, 14:13
Россия вывела в Черное море Калибры – их не было со дня массированного обстрела 16 декабря
Фото иллюстративное: запуск "Калибров" из Черного моря. Скриншот из видео РИА Новости

23 декабря Россия вывела в Черное море один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" – это произошло впервые с 16 декабря, когда РФ нанесла массированный удар по Украине, в том числе и "Калибрами" из Черного моря.

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп составляет 4 ракеты".

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Детали: Еще два вражеских корабля находятся в Азовском море.

В Средиземном море Россия держит 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 72 ракеты.

Почему это важно: С 16 декабря оккупанты не выводили в Черное море носителей "Калибров".

ВИДЕО ДНЯ

Днем 23 декабря на юге, востоке, севере и в центре Украины объявляли воздушную тревогу. Ранее собеседники УП в разведке сообщали, что Россия вероятно прибегнет к очередному массированному ракетному обстрелу Украины 22 или 23 декабря.

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Темы: РосcияЧерное моревойна
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