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НАБУ: Корупційна схема в Одесі є наймасштабнішою в Україні

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 14:55
НАБУ: Корупційна схема в Одесі є наймасштабнішою в Україні
Калужинський, ФОТО пресофіс НАБУ

Виявлена в Одесі корупційна схема є наймасштабнішою в Україні, за інформацією Національного антикорупційного бюро.

Джерело: керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "В кожному з регіонів є свої більш чи менш впливові гравці, але інформації про те, що хтось настільки, як в Одесі, "монополізував" місцеву владу, у нас немає".

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Деталі: Калужинський повідомляє, що інформацію про незаконний вплив певний осіб на міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора роки тому. Детективи здобули докази, які доводять, що ці особи фактично впливали на ухвалення всіх рішень місцевої влади. 

В НАБУ підкреслюють, що щодо Одеси досі триває багато проваджень і лише щодо деяких підозрюваних вдалось зібрати достатньо доказів.

Пряма мова: "Окрім попередньої справи про діяльність злочинного угруповання в Одесі, яку НАБУ дійсно ще розслідує, є ще декілька справ. На нашу думку, ми зібрали достатньо доказів для притягнення до відповідальності топ-посадовців місцевого самоврядування за виявлені факти корупції".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 5 грудня в приміщеннях мерії Одеси проводили слідчі дії співробітники Національного антикорупційного бюро.
  • 9 грудня стало відомо, що трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова повідомили про підозру в участі у злочинній організації – таку підозру повідомили вже шістьом особам, включаючи Бориса Кауфмана та Олександра Грановського. 
  • За інформацією слідства, злочинна організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. 
  • ЗМІ повідомили, що 23 грудня Труханова допитують співробітники Національного антикорупційного бюро України.

Теми: НАБУкорупціяТрухановОдеса
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