НАБУ: Корупційна схема в Одесі є наймасштабнішою в Україні

Виявлена в Одесі корупційна схема є наймасштабнішою в Україні, за інформацією Національного антикорупційного бюро.

Джерело: керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "В кожному з регіонів є свої більш чи менш впливові гравці, але інформації про те, що хтось настільки, як в Одесі, "монополізував" місцеву владу, у нас немає".

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Деталі: Калужинський повідомляє, що інформацію про незаконний вплив певний осіб на міську та обласну владу детективи отримали приблизно півтора роки тому. Детективи здобули докази, які доводять, що ці особи фактично впливали на ухвалення всіх рішень місцевої влади.

В НАБУ підкреслюють, що щодо Одеси досі триває багато проваджень і лише щодо деяких підозрюваних вдалось зібрати достатньо доказів.

Пряма мова: "Окрім попередньої справи про діяльність злочинного угруповання в Одесі, яку НАБУ дійсно ще розслідує, є ще декілька справ. На нашу думку, ми зібрали достатньо доказів для притягнення до відповідальності топ-посадовців місцевого самоврядування за виявлені факти корупції".

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