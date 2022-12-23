НАБУ: Коррупционная схема в Одессе является самой масштабной в Украине
Выявленная в Одессе коррупционная схема является самой масштабной в Украине, по информации Национального антикоррупционного бюро.
Источник: руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский в интервью ZN.UA
Прямая речь: "В каждом из регионов есть свои более или менее влиятельные игроки, но информации о том, что кто-то настолько, как в Одессе, "монополизировал" местную власть, у нас нет".
Детали: Информацию о незаконном влиянии определенных лиц на всю городскую и областную власть детективы получили примерно полтора года назад. Детективы получили доказательства, которые доказывают, что эти лица фактически влияли на принятие всех решений местной власти.
В НАБУ подчеркивают, что по Одессе до сих пор открыто много производств и только по некоторым подозреваемым удалось собрать достаточное количество доказательств.
Прямая речь: "Кроме предыдущего дела о деятельности преступной группировки в Одессе, которое НАБУ действительно еще расследует, есть еще несколько дел. По нашему мнению, мы собрали достаточно доказательств для привлечения к ответственности топ-чиновников местного самоуправления за выявленные факты коррупции".
Предыстория:
- 5 декабря в помещениях мэрии Одессы проводили следственные действия сотрудники Национального антикоррупционного бюро.
- 9 декабря стало известно, что трем заместителям городского головы Одессы Геннадия Труханова сообщили о подозрении в участии в преступной организации - такое подозрение сообщили уже шести лицам, включая Бориса Кауфмана и Александра Грановского.
- СМИ сообщили, что 23 декабря Труханова допрашивают сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины.