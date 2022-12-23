Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із Patriot не стрілятимуть по «Шахедах», але можливі винятки – Повітряні сили

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 19:35
Із Patriot не стрілятимуть по «Шахедах», але можливі винятки – Повітряні сили
система Patriot, фото Getty Images

Система протиракетної оборони Patriot, яку Україна отримає від США, переважно не буде використовуватися проти іранських безпілотників, однак можуть бути винятки.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Безумовно (Patriot не використовуватимуть проти іранських дронів – ред.). Я думаю, що в крайньому випадку можливе застосування, тому що ми маємо сьогодні і IRIS-T, і NASAMS, які теж збивали "Шахеди".

Реклама:

Хоч "Шахед" і має вражаючу, бойову частину вдесятеро меншу, ніж крилата ракета, але якщо він влучить у надзвичайно важливий, критичний об'єкт, в якесь уразливе місце, то це призведе до більших збитків, ніж ми втратимо цю ракету на ньому. Тому, якщо буде прийнято рішення застосувати такі комплекси проти "Шахедів" – можливо, й буде таке.

Але більше призначення цього комплексу буде – створювати певну обстановку на певних загрозливих напрямках, відганяти ворожу авіацію від наших кордонів".

Що передувало: На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силизброябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: