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Із Patriot не стрілятимуть по «Шахедах», але можливі винятки – Повітряні сили

Катерина ТищенкоП'ятниця, 23 грудня 2022, 20:35
система Patriot, фото Getty Images

Система протиракетної оборони Patriot, яку Україна отримає від США, переважно не буде використовуватися проти іранських безпілотників, однак можуть бути винятки.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Безумовно (Patriot не використовуватимуть проти іранських дронів – ред.). Я думаю, що в крайньому випадку можливе застосування, тому що ми маємо сьогодні і IRIS-T, і NASAMS, які теж збивали "Шахеди".

Хоч "Шахед" і має вражаючу, бойову частину вдесятеро меншу, ніж крилата ракета, але якщо він влучить у надзвичайно важливий, критичний об'єкт, в якесь уразливе місце, то це призведе до більших збитків, ніж ми втратимо цю ракету на ньому. Тому, якщо буде прийнято рішення застосувати такі комплекси проти "Шахедів" – можливо, й буде таке.

Але більше призначення цього комплексу буде – створювати певну обстановку на певних загрозливих напрямках, відганяти ворожу авіацію від наших кордонів".

Що передувало: На тлі візиту президента України Володимира Зеленського до США державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

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Теми: Збройні силизброябезпілотники
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