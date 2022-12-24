Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованому Криму триває прихована мобілізація – ЦНС

"Українська правда"Субота, 24 грудня 2022, 02:32
МОБІЛІЗОВАНІ СОЛДАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Росіяни проводять приховану мобілізацію в Криму, мобілізованим обіцяють виділити земельні ділянки.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Наразі у тимчасово окупованому Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Росіяни намагаються зробити службу в армії РФ популярнішою, а відтак обіцяють військовим земельні ділянки в Криму, якщо ті підуть воювати проти України". 

Що цьому передувало: Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що в Криму так звані військові комісаріати почали видавати повістки під підпис для того, щоб покращити показники мобілізації.  

ВІДЕО ДНЯ

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: мобілізаціяКримокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря

Путін уже програв війну, як Гітлер у 1943 – віцепрезидент Єврокомісії

відео"Ми не чекатимемо дива, ми творитимемо його самі": Зеленський привітав українців з Різдвом

фотоРодичі полонених "азовців" влаштували різдвяну акцію в Києві

Прикордонники про ситуацію на держрубежі з Білоруссю: Контрольована

фото, оновлено від 11:58Росіяни обстріляли центр Херсона: 7 загиблих, понад пів сотні поранених

Усі новини...
мобілізація
Російським провладним медіа заборонили писати будь-що про мобілізацію – ЗМІ
Путін вимагає доповідей про мобілізацію щомісяця
Війську потрібна свіжа кров, або Ротацію тим, хто на "нулі"
Останні новини
02:30
Снігова буря у США забрала життя щонайменше 16 людей
01:25
Росіяни звозять на окупований південь своїх силовиків – ЦНС
00:28
Під час розмінування Херсонщини загинули троє рятувальників
23:49
На Сумщині росіяни суттєво пошкодили об’єкти інфраструктури у двох громадах
23:22
мапаПовітряні сили зафіксували над Україною Санту, гарантують безпечний політ
22:55
У Конгресі США пропонують накласти санкції на генпрокурора Болгарії за корупцію
22:10
Внаслідок атаки на Херсонщину в суботу постраждало 68 осіб – ОВА
21:51
ПЦУ і УГКЦ спільно думатимуть над реформою церковного календаря
21:38
Прем’єр Британії призначив радником знайомого журналіста, в якого був дружбою на весіллі
21:09
Росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій, їх стало чотири - ОК "Південь"
Усі новини...