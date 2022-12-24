В окупованому Криму триває прихована мобілізація – ЦНС

Росіяни проводять приховану мобілізацію в Криму, мобілізованим обіцяють виділити земельні ділянки.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Наразі у тимчасово окупованому Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Росіяни намагаються зробити службу в армії РФ популярнішою, а відтак обіцяють військовим земельні ділянки в Криму, якщо ті підуть воювати проти України".

Реклама:

Що цьому передувало: Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що в Криму так звані військові комісаріати почали видавати повістки під підпис для того, щоб покращити показники мобілізації.