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В окупованому Криму триває прихована мобілізація – ЦНС

"Українська правда"Субота, 24 грудня 2022, 01:32
В окупованому Криму триває прихована мобілізація – ЦНС
МОБІЛІЗОВАНІ СОЛДАТИ РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Росіяни проводять приховану мобілізацію в Криму, мобілізованим обіцяють виділити земельні ділянки.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Наразі у тимчасово окупованому Криму тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Росіяни намагаються зробити службу в армії РФ популярнішою, а відтак обіцяють військовим земельні ділянки в Криму, якщо ті підуть воювати проти України". 

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Що цьому передувало: Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що в Криму так звані військові комісаріати почали видавати повістки під підпис для того, щоб покращити показники мобілізації.  

Теми: мобілізаціяКримокупація
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