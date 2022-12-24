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В оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация – ЦНС

"Украинская правда"Суббота, 24 декабря 2022, 02:32
МОБИЛИЗИРОВАННЫЕ СОЛДАТЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО РИА НОВОСТИ

Россияне проводят скрытую мобилизацию в Крыму, мобилизованным обещают выделить земельные участки.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Сейчас во временно оккупированном Крыму продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Россияне пытаются сделать службу в армии РФ популярной, а затем обещают военным земельные участки в Крыму, если те пойдут воевать против Украины".

Что этому предшествовало: Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Крыму так называемые военные комиссариаты начали выдавать повестки под подпись для того, чтобы улучшить показатели мобилизации. 

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Темы: мобилизацияКрымоккупация
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