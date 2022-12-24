В оккупированном Крыму продолжается скрытая мобилизация – ЦНС

Россияне проводят скрытую мобилизацию в Крыму, мобилизованным обещают выделить земельные участки.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Сейчас во временно оккупированном Крыму продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. Россияне пытаются сделать службу в армии РФ популярной, а затем обещают военным земельные участки в Крыму, если те пойдут воевать против Украины".

Что этому предшествовало: Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Крыму так называемые военные комиссариаты начали выдавать повестки под подпись для того, чтобы улучшить показатели мобилизации.