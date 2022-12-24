У Старобільськ завезли сотню поранених окупантів – ОВА

До лікарні у Старобільську днями привезли близько 100 поранених бойовиків, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Що в росіян гарно виходить, так це зменшувати свій особовий склад. Через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі. Так сталося з місцевими медзакладами в Біловодську та Марківці.

А до хірургічного відділення районної лікарні у Старобільську, яке вони ще раніше облаштували під госпіталь, днями привезли близько 100 поранених бойовиків".

Деталі: За словами Гайдая, протягом 23 грудня ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу Андріївки.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ та удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника.

Підтверджено збиття 9 ворожих БпЛА різних типів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

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Нагадаємо: Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на окупованих територіях медзаклади перевантажені пораненими російськими військовими.