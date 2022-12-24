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В Старобельск завезли сотню раненых оккупантов - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 24 декабря 2022, 07:32
В Старобельск завезли сотню раненых оккупантов - ОВА
ФОТО: GETTY

В больницу в Старобельске на днях привезли около 100 раненых боевиков, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Что у россиян хорошо получается, так это уменьшать свой личный состав. Из-за значительных потерь оккупационная власть продолжает перепрофилирование больниц Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

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А в хирургическое отделение районной больницы в Старобельске, которое они еще раньше обустроили под госпиталь, на днях привезли около 100 раненых боевиков".

Детали: По словам Гайдая, в течение 23 декабря ВСУ отбили атаки оккупантов вблизи Андреевки.
Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника.

Подтверждено сбитие 9 вражеских БпЛА различных типов.

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Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

Напомним: Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказывала, что на оккупированных территориях медучреждения перегружены ранеными российскими военными.

Темы: Луганская областьобстрелвойнаоккупация
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