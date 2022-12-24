Іран поки відмовляється постачати Росії ракети – Буданов

Іран поки що відмовився підтримати Росію поставками балістичних ракет, щодо яких українські чиновники раніше висловлювали тривогу.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times

Пряма мова: "Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, бо щойно Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться".

Деталі: Водночас, за контрактом, укладеним влітку, Росія придбала в Ірану 1700 так званих дронів-камікадзе Shahed. Вони поставляються партіями.

Буданов нагадав, що наразі Росія випустила близько 540 таких безпілотників, завдаючи тактичних ударів уздовж лінії фронту, по електростанціях, опорах ліній електропередач і електричних підстанціях.

Більшість цих баражуючих боєприпасів збиваються, не досягнувши мети (за даними Повітряних сил, від початку застосування ворогом іранських дронів-камікадзе (13 вересня) ППО збила приблизно 430 таких БПЛА -ред.). Але вони також дешеві.

В Ірані, за словами Буданова, вартість виробництва становить близько 7000 доларів за одиницю, хоча невідомо, скільки Росія насправді заплатила Ірану за цю зброю.