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Иран пока отказывается поставлять России ракеты – Буданов

Валентина РоманенкоСуббота, 24 декабря 2022, 11:46
Иран пока отказывается поставлять России ракеты – Буданов
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО С САЙТА ГУР МОУ

Иран пока отказался поддержать Россию поставками баллистических ракет, относительно которых украинские чиновники ранее выражали тревогу.

Источник: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New York Times

Прямая речь: "Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится".

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Детали: В то же время, по контракту, заключенному летом, Россия приобрела у Ирана 1700 так называемых дронов-камикадзе Shahed. Они поставляются партиями.

Буданов напомнил, что на данный момент Россия выпустила около 540 таких беспилотников, нанося тактические удары вдоль линии фронта, по электростанциям, опорам линий электропередач и электрическим подстанциям.

Большинство этих барражирующих боеприпасов сбиваются, не достигнув цели (по данным Воздушных сил, с начала применения врагом иранских дронов-камикадзе (13 сентября) ПВО сбила примерно 430 таких БПЛА -ред.). Но они также дешевы.

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В Иране, по словам Буданова, стоимость производства составляет около 7000 долларов за единицу, хотя неизвестно, сколько Россия на самом деле заплатила Ирану за это оружие.

Темы: ИранРосcияразведкаБуданов
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