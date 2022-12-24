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Россияне вывели в Черное море 3 носителя "Калибров", всего 20 ракет – ВМС

Катерина ТищенкоСуббота, 24 декабря 2022, 14:09
ракета "Калибр", фото militaryarms.ru

Россияне в субботу вывели в Черное море 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом 20 ракет.

Источник: Военно-морские силы ВСУ

Дословно: "В Черном море на боевом дежурстве находятся до 11 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 20 ракет;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей;

в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты".

Что предшествовало: 23 декабря Россия вывела в Черное море один корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" – это произошло впервые с 16 декабря, когда РФ нанесла массированный удар по Украине, в том числе и "Калибрами" из Черного моря.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что в праздничный период россияне могут активизировать свои обстрелы.

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Темы: РосcияЧерное морекорабливойна
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