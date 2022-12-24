Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу в районі Бахмута росіяни втратили 90 осіб вбитими і 100 пораненими – ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 13:51
За добу в районі Бахмута росіяни втратили 90 осіб вбитими і 100 пораненими – ЗСУ
Бахмут, скріншот deepstatemap

За добу на Бахмутському напрямку було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень, росіяни втратили понад 90 осіб вбитими і 100 – пораненими.

Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби ворог наносив 225 ударів з різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, [сталося] більше 28 боєзіткнень.

Реклама:

Ворог втратив більше 90 людей вбитими й більше 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку".

Деталі: Череватий наголосив, що ворог в районі Бахмута, несучи постійні втрати, не може прорвати українську оборону.

Водночас він повідомив, що в районі Авдіївки та Вугледара "фактично така сама інтенсивність боїв".

ВІДЕО ДНЯ

"Це другий за напругою напрямок нашого українського Донбасу, де ворог, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися і також системно несе втрати і не здатен це зробити", - зазначив Череватий.

Що передувало: 22 грудня Череватий наголосив, що в Бахмуті Донецької області росіяни не мають переломного успіху й не прорвали українську оборону.

Теми: Бахмутвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: