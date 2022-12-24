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За добу в районі Бахмута росіяни втратили 90 осіб вбитими і 100 пораненими – ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 24 грудня 2022, 14:51
Бахмут, скріншот deepstatemap

За добу на Бахмутському напрямку було зафіксовано 225 ворожих ударів і понад 28 боєзіткнень, росіяни втратили понад 90 осіб вбитими і 100 – пораненими.

Джерело: речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби ворог наносив 225 ударів з різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню, [сталося] більше 28 боєзіткнень.

Ворог втратив більше 90 людей вбитими й більше 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку".

Деталі: Череватий наголосив, що ворог в районі Бахмута, несучи постійні втрати, не може прорвати українську оборону.

Водночас він повідомив, що в районі Авдіївки та Вугледара "фактично така сама інтенсивність боїв".

"Це другий за напругою напрямок нашого українського Донбасу, де ворог, застосовуючи всі засоби, намагається прорватися і також системно несе втрати і не здатен це зробити", - зазначив Череватий.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 22 грудня Череватий наголосив, що в Бахмуті Донецької області росіяни не мають переломного успіху й не прорвали українську оборону.

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Теми: Бахмутвійна
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