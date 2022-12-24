За сутки в районе Бахмута россияне потеряли 90 человек убитыми и 100 ранеными – ВСУ

За сутки на Бахмутском направлении было зафиксировано 225 вражеских ударов и более 28 боестолкновений, россияне потеряли более 90 человек убитыми и 100 – ранеными.

Источник: спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Враг постоянно пытается прорвать нашу оборону в районе Бахмута. За эти сутки враг наносил 225 ударов из различного типа артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня, [произошло] более 28 боестолкновений.

Враг потерял более 90 человек убитыми и более 100 ранеными только в боях на Бахмутском направлении".

Детали: Череватый отметил, что враг в районе Бахмута, неся постоянные потери, не может прорвать украинскую оборону.

В то же время он сообщил, что в районе Авдеевки и Угледара "фактически такая же интенсивность боев".

"Это второе по напряжению направление нашего украинского Донбасса, где враг, применяя все средства, пытается прорваться и также системно несет потери и не способен это сделать", - отметил Череватый.

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Что предшествовало: 22 декабря Череватый отметил, что в Бахмуте Донецкой области россияне не имеют переломного успеха и не прорвали украинскую оборону.