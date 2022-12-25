Росіяни сповільнили наступ на Бахмут і хочуть тактичну або оперативну паузу – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) спостеріг сповільнення наступу російських військ у районі Бахмута і припускає, що загарбники будуть ініціювати тактичну або оперативну паузу.
Джерело: ISW
Деталі: Експерти припускають, що швидкість просування російських військ у районі Бахмута, ймовірно, сповільнилася в останні дні, хоча ще зарано говорити про те, що російський наступ з метою захоплення Бахмута досягнув кульмінації.
Російські військові блогери визнали, що українським силам у районі Бахмута вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу навколо Бахмута та навколишніх населених пунктів, а один з них стверджує, що українські сили відтіснили групи "вагнерівців" на позиції, які вони займали кілька днів тому.
Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати темпи своїх наступальних операцій у районі Бахмута і можуть спробувати забезпечити тактичну або оперативну паузу.
Також аналітики вважають, що обмежені особовий склад і кількість боєприпасів російських військових, ймовірно, не дозволить їм підтримувати нинішні високі темпи наступальних операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі.
На їхню думку, невпинний і дороговартісний наступ Росії на Бахмут може також погіршити здатність Росії переслідувати довгострокові цілі на театрі воєнних дій на Донбасі.
ISW припускає, що російські силовики можуть створювати інформаційні приводи для виправдання націоналізації ресурсів олігархів для фінансування військових дій Росії.
Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був присутній на похоронах загиблого найманця в Санкт-Петербурзі 24 грудня, де заявив, що Росія повинна конфіскувати майно та житло в еліти, яка ігнорує або не підтримує військові зусилля через страх втратити свій привілейований спосіб життя.
Аналітики вважають, що, можливо, Пригожин використовує такі популістські заяви, щоб підвищити свій авторитет у російському суспільстві або вплинути на повернення більш жорстких заходів з націоналізації.
Президент Росії Володимир Путін також раніше висловив претензії до російських олігархів, заявивши, що росіяни, які виводять гроші з-за кордону і не мають зв'язку з країною, "становлять небезпеку" для Росії.
Основні висновки експертів ISW:
- Російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати темпи наступальних операцій у районі Бахмута і можуть спробувати ініціювати тактичну або оперативну паузу.
- Силовики РФ можуть створювати інформаційні приводи для виправдання націоналізації ресурсів олігархів для фінансування військових дій Росії.
- Українська розвідка продовжує стверджувати, що російські військові не дотримуються належних командних структур і процедур.
- Російські війська продовжували проводити обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Кремінна-Сватове.
- Окупанти також продовжували проводити наступальні операції навколо Бахмута та Авдіївки.
- Російські спецпризначенці, ймовірно, проводять розвідку дельти Дніпра з метою вивчення української оборони на правобережжі Херсонської області.
- Загарбники завдали удару по житловому району міста Херсон з реактивної системи залпового вогню "Град", у результаті чого загинуло щонайменше 10 та поранено 55 осіб.
- Російська православна церква – афілійована з Кремлем установа – звернулася до Кремля з проханням про звільнення від мобілізації свого духовенства, незважаючи на те, що вона палко підтримує війну Путіна в Україні.
- Російські чиновники планують вивезти дітей з Горлівки, Донецька до Білорусі, можливо, як схему депортації українських дітей.