Россияне замедлили наступление на Бахмут и хотят тактическую или оперативную паузу – ISW

Институт изучения войны (ISW) наблюдает замедление наступления российских войск в районе Бахмута и предполагает, что захватчики будут инициировать тактическую или оперативную паузу.

Источник: ISW

Детали: Эксперты предполагают, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни, хотя еще рано говорить о том, что российское наступление с целью захвата Бахмута достигло кульминации.

Российские военные блогеры признали, что украинским силам в районе Бахмута удалось несколько замедлить темпы российского наступления вокруг Бахмута и окружающих населенных пунктов, а один из них утверждает, что украинские силы оттеснили группы "вагнеровцев" на позиции, которые они занимали несколько дней назад.

Российские войска, вероятно, будут пытаться поддерживать темпы своих наступательных операций в районе Бахмута и могут попытаться обеспечить тактическую или оперативную паузу.

Также аналитики считают, что ограниченные личный состав и количество боеприпасов российских военных, вероятно, не позволит им поддерживать нынешние высокие темпы наступательных операций в районе Бахмута в ближайшей перспективе.

По их мнению, непрерывное и дорогостоящее наступление России на Бахмут может также ухудшить способность России преследовать долгосрочные цели на театре военных действий на Донбассе.

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ISW предполагает, что российские силовики могут создавать информационные поводы для оправдания национализации ресурсов олигархов для финансирования военных действий России.

Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин присутствовал на похоронах погибшего наемника в Санкт-Петербурге 24 декабря, где заявил, что Россия должна конфисковать имущество и жилье у элиты, которая игнорирует или не поддерживает военные усилия из-за страха потерять свой привилегированный образ жизни.

Аналитики считают, что, возможно, Пригожин использует такие популистские заявления, чтобы повысить свой авторитет в российском обществе или повлиять на возвращение более жестких мер по национализации.

Президент России Владимир Путин также ранее высказал претензии к российским олигархам, заявив, что россияне, которые выводят деньги из-за рубежа и не имеют связи со страной, "представляют опасность" для России.

Основные выводы экспертов ISW: