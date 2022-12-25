Росіяни за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині

Пожежі, спричинені ударами росіян по Херсону 24 грудня. Фото з Telegram Володимира Зеленського

16 людей загинули та 64 дістали поранення у результаті російських ударів по Херсону та області 24 грудня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова Янушевича: "Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості".

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Деталі: Голова ОВА уточнив, що окупанти 71 раз ударили по Херсонщині – били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон загарбники атакували 41 раз – обстріляли середмістя, промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

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