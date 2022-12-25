Россияне за минувшие сутки убили 16 гражданских на Херсонщине

16 человек погибли и 64 получили ранения в результате российских ударов по Херсону и области 24 декабря.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь Янушевича: "За прошедшие сутки на Херсонщине российская армия убила 16 человек, среди них 3 работников ГСЧС, которые погибли во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести".

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Детали: Глава ОВА уточнил, что оккупанты 71 раз ударили по Херсонщине – били из артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсон захватчики атаковали 41 раз – обстреляли центр города, промышленные помещения, медицинские учреждения, частные и многоквартирные дома.

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