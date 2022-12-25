Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Данілов радить не називати росіян "орками та свинособаками"

Роман ПетренкоНеділя, 25 грудня 2022, 13:56
Данілов радить не називати росіян орками та свинособаками
ФОТО РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців, аби ті не називали росіян фентезійними назвами, а пам’ятали, що таке "Росія та росіянин".

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака…

Реклама:

Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити.

Пишемо і зразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "Росія" – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.

Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського "братства".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДаніловвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Данілов
ЗРК С-400 в Криму знищили новою українською ракетою – Данілов
Данілов запевняє, що змін до правил мобілізації не буде
Данілов: Контрнаступ йде важко, але щодня є просування
Останні новини
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
Усі новини...
Реклама: