Данілов радить не називати росіян "орками та свинособаками"
Неділя, 25 грудня 2022, 14:56
Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців, аби ті не називали росіян фентезійними назвами, а пам’ятали, що таке "Росія та росіянин".
Джерело: Данілов у Facebook
Пряма мова Данілова: "Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака…
Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити.
Пишемо і зразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "Росія" – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.
Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського "братства".