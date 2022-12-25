Данілов радить не називати росіян "орками та свинособаками"

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до українців, аби ті не називали росіян фентезійними назвами, а пам’ятали, що таке "Росія та росіянин".

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова Данілова: "Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів – орк, русня, свинособака…

Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити.

Пишемо і зразу документуємо для історії: "рускій", "росіянин", "Росія" – вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав.

Щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повну колективну відповідальність за криваву війну, і щоб нам не забути ніколи всю мерзоту російського "братства".